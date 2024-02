Σταϊκούρας στον ΣΚΑΪ 100,3: 550 καινούρια λεωφορεία θα κινούνται φέτος και του χρόνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Your browser does not support the audio element.

«Ήδη τρέχει ο διαγωνισμός για 140 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθηνά και 110 στη Θεσσαλονίκη, τα οποία Απρίλιο- Μάιο θα είναι στη διάθεση του πολίτη», δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Υποδομών και μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας