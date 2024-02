Αλαλούμ στα δεξιά κόμματα για την ονομαστική για τα ομόφυλα ζευγάρια: Η πρόταση του Βελόπουλου και η σύμπραξη Νίκης και Σπαρτιατών

Your browser does not support the audio element.

Οι τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων ενόψει της ψηφοφορίας για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στις 15 Φεβρουαρίου