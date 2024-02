Ο Αυγενάκης στα αγροτικά μπλόκα: Πρόταση για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε επίσκεψη που έκανε στο μπλόκο του Νέου Μοναστηρίου Δομοκού κάλεσε τους αγρότες να συγκροτήσουν μια 20μελή αντιπροσωπεία και να προσέλθουν σε διάλογο για τα ζητήματα που θέτουν, έχοντας ανοιχτούς τους δρόμους