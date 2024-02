Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ για μη κρατικά ΑΕΙ: Υπάρχει ενδιαφέρον από σοβαρά πανεπιστήμια – Έχουμε τα αυστηρότερα κριτήρια στην ΕΕ

«Όποίος δεν μπορεί να μπει στα τμήματα του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου, ουσιαστικά δεν θα μπορεί να μπει και στα μη κρατικά» είπε ο υπουργός Παιδείας. Πώς θα λειτουργεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής – Τι είπε για τα δίδακτρα