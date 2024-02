Μητσοτάκης για golden visa: Έρχεται παρέμβαση για επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας – Live

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός ανήγγειλε περαιτέρω σημαντική αύξηση του ορίου για επενδύσεις με golden visa για περιοχές με πίεση στα ενοίκια, όπως τα αστικά κέντρα και τα νησιά. «Το όριο θα πάει υψηλότερα, μπορεί στις 800.000 ευρώ» είπε χαρακτηριστικά. Κάλεσε τις τράπεζες να γίνουν πιο τολμηρές στη χρηματοδότηση αγορών ακινήτων.