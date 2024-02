Μητσοτάκης: Στόχος της κυβέρνησης είναι 20.000 νέες θέσεις εργασίας

Μητσοτάκης: Στόχος της κυβέρνησης είναι 200.000 νέες θέσεις εργασίας

Μητσοτάκης: “Συνδυάσαμε ένα σχέδιο ανάπτυξης με παράλληλο σχέδιο μεταρρυθμίσεων” – Θετικά σχόλια Βέμπερ για το κυβερνητικό έργο