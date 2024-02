Μιχαηλίδου: Εκκαθαρίστηκαν 780.000 συντάξεις σε 28 μήνες – Kάτω από 24.000 οι εκκρεμείς

Your browser does not support the audio element.

Από τις 38.000 που εκκρεμούσαν νωρίτερα, σήμερα οι συντάξεις που απομένουν να εκκαθαριστούν είναι λιγότερες από 24.000, όπως επισήμανε η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου