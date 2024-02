Συνάντηση Μητσοτάκη – Weber: Στο επίκεντρο οι ευρωεκλογές, το μεταναστευτικό και η Γάζα

Your browser does not support the audio element.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Άννα-Μαρία Μπούρα