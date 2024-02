Το αργότερο την Τρίτη το πρωί η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Βορίδης: Όλοι θέλουμε να βρούμε λύσεις

Ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό θα γίνει, αλλά όχι τη Δευτέρα, καθώς πρέπει να προσδιοριστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας και «να ωριμάσουμε αυτά που σκεφτόμαστε για τους αγρότες» – Τη Δευτέρα επιστρέφει από Βελιγράδι ο πρωθυπουργός