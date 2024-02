«Ώρα του πρωθυπουργού»: Ο Μητσοτάκης απαντά την Παρασκευή στην ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στεγαστική κρίση

Συγκεκριμένα, η ερώτηση έχει θέμα: «Πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαρκώς εντεινόμενη στεγαστική κρίση;».