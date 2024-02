Ένταξη της Ελλάδας στις διαστημικές συμφωνίες Άρτεμις – Τι σημαίνει για τις εταιρικές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών ‘Αντονι Μπλίνκεν, ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον και ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος Δρ. Ιωάννης Δαγκλής μίλησαν κατά την τελετή της υπογραφής, χαιρετίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας στην ειρηνική, ασφαλή και διαφανή εξερεύνηση του διαστήματος