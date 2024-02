Θεμιστοκλέους στο ΣΚΑΪ 100,3: Χωρίς επιβάρυνση τα απογευματινά χειρουργεία για ασθενείς που είναι στη λίστα αναμονής

“Όποιος είναι στη λίστα χειρουργείου θα εξυπηρετηθεί με σειρά προτεραιότητας και δεν θα πληρώσει τίποτα” τόνισε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους