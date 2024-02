ΝΔ: Καταδικάζει απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους τις ομοφοβικές επιθέσεις κατά Κασσελάκη

Η ΝΔ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι καταδικάζει τις άθλιες ομοφοβικές επιθέσεις κατά του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης