Σκέρτσος για γάμο ομόφυλων: Κάνουμε ένα τολμηρό βήμα, χωρίς αυτό να είναι ένα παράτολμο βήμα

Your browser does not support the audio element.

Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι και υπέρ της αρχής τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας