Γαλαζοαίματοι και κροίσοι οι πρώτοι ιδιοκτήτες στο One&Only Kea Island

Την 1η Μαΐου αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του το υπερπολυτελές One&Only Kea Island, το δεύτερο ξενοδοχειακό θέρετρο στην Ελλάδα που θα φέρει το brand One&Only, μετά την άφιξη του επίσης υπερπολυτελούς One&Only Aesthesis Athens στη Γλυφάδα.

Πριν από λίγες εβδομάδες, μάλιστα, εκδόθηκε και η σχετική άδεια λειτουργίας του θερέτρου που θα βάλει στον χάρτη του πολυτελούς τουρισμού και την Τζια, με τη σχετική επένδυση να υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Το τουριστικό συγκρότημα, που αναπτύσσεται σε παραθαλάσσια περιοχή 600 στρεμμάτων στη δυτική πλευρά του κυκλαδίτικου νησιού, αποτελείται, μεταξύ άλλων, από 69 πολυτελή δωμάτια, 22 luxury κατοικίες προς πώληση, εκ των οποίων έχουν ήδη πωληθεί οι 16, καθώς και ένα κέντρο αναζωογόνησης και ευεξίας.

Δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες και ο βασιλιάς χώρας από την Ανατολή περιλαμβάνονται πλέον στους μόνιμους κατοίκους του One&Only Kea Island, γεγονός που αντανακλά το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται από το εξωτερικό.

Τη διαχείριση του πεντάστερου resort έχει αναλάβει η Kerzner International, με το κόστος διανυκτέρευσης να ξεκινά από 2.000 ευρώ τον Μάιο και να φτάνει ακόμη και τα 8.550 ευρώ για μία βίλα στο peak της σεζόν, τον Αύγουστο. Ενδεικτικό της δυναμικής του resort είναι το γεγονός ότι οι υψηλών προδιαγραφών κατοικίες του φιγουράρουν στις αγγελίες μεγάλων γραφείων παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, όπως η Sotheby’s International Realty.

Η πλειοψηφία των μετοχών του πολυτελούς θερέτρου ανήκει σήμερα -μετά τη ρήξη που απήλθε μεταξύ της εισηγμένης στο Λονδίνο DCI Advisors και του Μίλτου Καμπουρίδη– σε βρετανικό fund, ενώ συμμετοχή έχει και η Dolphin Capital Partners, συμφερόντων του Ελληνα επιχειρηματία. Μάλιστα, τον Απρίλιο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο το νέο υπερπολυτελές θέρετρο που αναπτύσσει η DCP στη Φλόριντα και θα φέρει το brand Moxy της Marriott.

Η One & Only, του ομίλου Kerzner, είναι από τα κορυφαία brands υπερπολυτελούς τουρισμού με μία συλλογή από μοναδικά resorts και ιδιωτικές κατοικίες που βρίσκονται σε μοναδικούς προορισμούς σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα με το συγκεκριμένο brand λειτουργούν 14 θέρετρα σε όλο τον κόσμο, ενώ στα 35 ανέρχεται ο μέγιστος αριθμός που έχει θέσει η Kerzner για το brand, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιότητας.

Η Kerzner International Holdings Limited είναι, μέσω των θυγατρικών της, η κορυφαία διεθνής κατασκευαστική και διαχειρίστρια εταιρεία για destination resort, υπερπολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες και καινοτόμες εμπειρίες ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών.

Η Atlantis, ναυαρχίδα της Kerzner, περιλαμβάνει το Atlantis, The Palm, Dubai, ένα θέρετρο 1.500 δωματίων με θέμα το νερό στο The Palm, με θέα την αραβική θάλασσα και την ηπειρωτική χώρα του Ντουμπάι και το Atlantis, Sanya Hainan στην Κίνα, καθώς και το Atlantis, The Royal Resort & Residences στο Ντουμπάι.

Στο πλαίσιο του One& Only, η Kerzner διαχειρίζεται μερικά από τα κορυφαία υπερπολυτελή θέρετρα στον κόσμο (Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μαυρίκιο, Μαλδίβες, Νότια Αφρική, Ντουμπάι, Ρουάντα, Μαλαισία και Αυστραλία).