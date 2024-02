Μαρινάκης: Κάθε επαγγελματική ομάδα έχει δικαίωμα να διαδηλώνει, χωρίς να διαταράσσεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών

Your browser does not support the audio element.

«Η ΚΟ της ΝΔ είναι η πιο αρραγής για αποφάσεις που αφορούν όλους τους πολίτες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή το νομοσχέδιο για τον γάμο ομοφύλων