Οι τρεις προϋποθέσεις για να κατέβουν τα τρακτέρ στην Αθήνα

Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί σε πόσα τρακτέρ θα επιτραπεί να φτάσουν στο Σύνταγμα, γι’ αυτό και εντός της ημέρας θα υπάρξει επικοινωνία με τα μπλόκα των αγροτών.