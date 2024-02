Σοβαροί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το ερωτηματολόγιο Κασσελάκη: 17 από τα 21 μέλη ζητούν σύγκληση για αύριο της πολιτικής γραμματείας

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέγραψαν μόνο η Θεοδώρα Τζάκρη, η Ρένα Δούρου, ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος και η Μάγκυ Δούση