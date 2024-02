Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στο Μόναχο: Τι είπαν για την τουρκική ακταιωρό στα Ίμια

Your browser does not support the audio element.

Συζήτηση και για την προετοιμασία της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία