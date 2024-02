Κασσελάκης από Λονδίνο: Είμαι νεο-σοσιαλιστής – Συμφωνώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αρχηγικό κόμμα – Αν λειτουργούσε σωστά, δεν θα ήμουν πρόεδρος

«Συμφωνώ πλήρως με ΠΓ ότι δεν είναι αρχηγικο κόμμα, είναι κόμμα της βάσης και αυτό κάνω», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ