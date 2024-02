Μήνυμα Μαρινάκη προς αγρότες: Έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια, δεν θέλουμε να δημιουργούμε προσδοκίες

Your browser does not support the audio element.

τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για την τουρκική ακταιωρό.