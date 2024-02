«Σταματήστε να κυνηγάτε χίμαιρες»: Ο Κασσελάκης δεν θα συμμετάσχει στην ΠΓ – Εμμένει στο ερωτηματολόγιο

Your browser does not support the audio element.

“Σταματήστε να κυνηγάτε χίμαιρες, να τροφοδοτείτε σενάρια συνωμοσιολογίας πως δήθεν θα φτιάξω Ι.Χ. κόμμα, γιατί απογοητεύουμε τον κόσμο μας” – Η επιστολή του