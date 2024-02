Βαρύ το κλίμα για τον Στέφανο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ – Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση της Π.Γ.

Κριτική από Νίκο Παππά και Γιώργο Τσίπρα – «Δεν υπάρχει καμία πολιτική λειτουργία από την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη και μετά», φέρεται να ανέφερε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας