Πτώση στη Wall Street- Οδηγός των απωλειών η Nvidia

Ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 0,18% στις 38.557,46 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 διολίσθησε κατά 0,61% στις 4.974,88 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες 0,92% στις 15.630,78 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει κέρδη την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο των αγορών, υποχώρησε κατά 4,35%. Αν και η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι επενδυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για την «ουρανοκατέβατη» αποτίμησή της. Οι μετοχές των Apple, Microsoft και Meta έχασαν 0,41%, 0,31% και 0,33% αντίστοιχα.

Οι μετοχές τεχνολογίας διαπραγματεύονται σε πολλαπλάσιες τιμές από τις μελλοντικές τους αποτιμήσεις, τιμές που φαίνονται να αποτελούν το ανώτατο όριο για τον τεχνολογικό τομέα. Επομένως, μία περαιτέρω αύξηση, αυτήν τη στιγμή, είναι δύσκολη, τονίζουν αναλυτές. Αυτό που μπορούν να περιμένουν οι επενδυτές, για καλύτερες εκτιμήσεις το 2025 και 2026, είναι να ανακοινωθούν κέρδη καλύτερα από τα αναμενόμενα.

Μέχρι στιγμής, για το 2024, ο τομέας της τεχνολογίας έχει ενισχυθεί κατά 5,2%, γεγονός που τον καθιστά τον τρίτο μεγαλύτερο κερδισμένο στην ευρύτερη αγορά, ακολουθώντας τις υπηρεσίες επικοινωνίας και την υγειονομική περίθαλψη. Η Nvidia έχει κερδίσει περίπου 37%, μέχρι στιγμής, ενώ δύο ακόμα από τις «Magnificent 7» οι Meta και Amazon έχουν κερδίσει περίπου 32% και 9%, αντίστοιχα.

Οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα βρέθηκαν στο προσκήνιο την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση ότι η Capital One Financial θα εξαγοράσει την Discover Financial Services σε μια συμφωνία αξίας 35,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025. Η Capital One σημείωσε οριακή άνοδο 0,08% μετά την ανακοίνωση, ενώ η Discover κέρδισε 12,72%.

Η Walmart ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία κατασκευής τηλεοράσεων Vizio έναντι 2,3 δισ. δολαρίων ή 11,50 δολαρίων ανά μετοχή, με αποτέλεσμα οι μετοχές της Vizio να ενισχυθούν κατά 16,26%. Οι μετοχές της Walmart σημείωσαν άνοδο 3,26%, αφού η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα τριμηνιαία κέρδη και έσοδα, χάρη στη διψήφια αύξηση των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν μια εβδομάδα με απώλειες στη Wall Street, αφού οι ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό επανέφεραν τις ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων.

Πτώση στο πετρέλαιο

Πτώση σημείωσαν, την Τρίτη, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο.

Το συμβόλαιο του αργού, τύπου WTI, παραδόσεως Μαρτίου -το οποίο έληξε σήμερα- υποχώρησε κατά 1,3% στα 78,18 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο του Απριλίου υποχώρησε κατά 1,4% στα 77,04 δολάρια το βαρέλι.

Για το Brent, το συμβόλαιο παραδόσεως Απριλίου σημείωσε πτώση 1,5% στα 82,34 δολάρια το βαρέλι.