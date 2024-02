Μητσοτάκης από Νέο Δελχί: Η Ελλάδα είναι η πύλη της Ινδίας στην ΕΕ – Ενισχύουμε τις διμερείς μας σχέσεις

Your browser does not support the audio element.

Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη μετά από 16 χρόνια είναι μια εκπληκτική ευκαιρία, είπε χαρακτηριστικά ο Ινδός πρωθυπουργός και συμπλήρωσε ότι «προχωράμε ταχύτατα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Έχουμε εντοπίσει ευκαιρίες για να δώσουμε μια νέα ώθηση και κατεύθυνση στη συνεργασία μας», όπως στον τομέα της Άμυνας.