Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προχωρούμε ενωμένοι στο Συνέδριο – Παραμένει αναρτημένο το ερωτηματολόγιο

Your browser does not support the audio element.

«Η ΠΓ επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη και την στήριξη στο πρόσωπο του προέδρου και προχωρούμε ενωμένοι στο Συνέδριο» αναφέρουν χαρακτηριστικά