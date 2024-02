Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης – Δείτε φωτογραφίες

Your browser does not support the audio element.

Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε δηλώσεις στο περιστύλιο της Βουλής, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, εμφανώς συγκινημένο, να αναλαμβάνει το ρόλο του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού στη Νέα Αριστερά