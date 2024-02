H Πολιτική Γραμματεία απέρριψε τη «λευκή επιταγή» στον Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας -εκτός από τρία στελέχη- απάντησαν αρνητικά στον Στέφανο Κασσελάκη απορρίπτοντας την «λευκή επιταγή» που φέρεται να ζήτησε, ενώ από αρκετούς εκτιμήθηκε και ως τελεσίγραφο.