Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Your browser does not support the audio element.

Σε όλη την Ευρώπη, το 85-90% των φοιτητών σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια. Πρέπει να το ενισχύσουμε με πόρους, εξοπλισμό, προσωπικό και έρευνα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης