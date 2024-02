Εργο για το διεθνές αεροδρόμιο της Σόφιας ανέλαβε η cosmoONE

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σόφιας, συμβάλλει η cosmoONE, μέλος του Ομίλου SOFTONE.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η cosmoONE, αξιοποιώντας την 20ετή της εμπειρία, σχεδίασε και προσέφερε μία σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών – άμεσα διαθέσιμων και με δυνατότητα διασύνδεσης με το νέο σύστημα ΜS Dynamics D365 του αεροδρομίου – για την κάλυψη των τεχνικών, οργανωσιακών και διοικητικών του αναγκών. Το έργο αυτό, αποτελεί μέρος του γενικότερου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών του Αεροδρομίου, μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης, και λειτουργίας ενός νέου πληροφοριακού συστήματος ERP, ένα έργο που έχει αναλάβει ο Όμιλος ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, η cosmoONE, για τη διαχείριση των προμηθευτών του αεροδρομίου, θα υλοποιήσει μία νέα ιδιωτική πύλη, την portalONE, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες SRM – Supplier Relationship Management και θα φιλοξενηθεί στο AZURE. Η πύλη portalONE θα προσφέρει προσωποποιημένο τρόπο εγγραφής, αξιολόγησης και επικοινωνίας με τους προμηθευτές του αεροδρομίου, αλλά και αρχειοθέτηση των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών ανά τύπο και προμηθευτή. Επιπλέον, το αεροδρόμιο θα μπορεί να εντάσσει τους προμηθευτές σε κατηγορίες της επιλογής του και να σημαίνει τον τύπο της εμπορικής τους σχέσης. Τόσο το αεροδρόμιο όσο και οι προμηθευτές, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο Global Suppliers Marketplace της cosmoONE και σε ένα δίκτυο 13.000+ προμηθευτών ώστε να είναι ορατοί και αναζητήσιμοι και από άλλους Οργανισμούς.

Μέσω του portal, οι χρήστες του αεροδρομίου, αλλά και των προμηθευτών, θα έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών, όπως στην εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών -sourceONE Ver B1-, η οποία θα τους επιτρέπει την άμεση αποστολή Αιτημάτων για Πληροφορίες προς τους προμηθευτές, (Request For Information | RFI), Αιτημάτων Συλλογής Προτάσεων (Request For Proposal | RFP) και Αιτημάτων για Αποστολή Προσφοράς (Request For Quotation | RFQ) καθώς και τη διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (e-Tenders) και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Auctions). Οι εφαρμογές portalONE και sourceONE θα μπορούν να διασυνδεθούν μέσω web services με το νέο ERP D365 του αεροδρομίου.

Το επιμέρους έργο των ηλεκτρονικών προμηθειών του Αεροδρομίου της Σόφιας έλαβε την διάκριση Gold στα Procurement Excellence Awards 2024, στον κλάδο «Best Logistics / Transportation / Fleet Management Procurement Initiative» και παράλληλα την κορυφαία διάκριση Platinum λόγω της υψηλότερης βαθμολογίας που συγκέντρωσε σε όλη την κατηγορία. Η νέα διάκριση της cosmoONE, επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά την τεχνογνωσία της εταιρείας στην παροχή προηγμένων λύσεων που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ο κ. Θανάσης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της cosmoONE, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιλεγήκαμε να αναλάβουμε την υλοποίηση των ηλεκτρονικών προμηθειών στο πλαίσιο της ανάληψης του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σόφιας από τον Όμιλο ΟΤΕ. Η cosmoONE, με την τεχνογνωσία των στελεχών της και τις καινοτόμες εφαρμογές που παρέχει, καθίσταται ένας από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες μεγάλων integrators, όπως είναι ο Όμιλος ΟΤΕ, που μπορούν να εμπιστευτούν την εταιρεία μας για να δώσουν άμεσες και ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό».

Στην συνεργασία της με την cosmoONE στο έργο αναφέρθηκε και ο Veselin Spasov, Chief Procurement Officer του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σόφιας: «H cosmoONE σε συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ, προσέγγισαν αυτό το απαιτητικό έργο με προσοχή, επαγγελματισμό αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις και εφαρμογές, που απάντησαν απόλυτα στις ανάγκες και τους στόχους του αεροδρομίου. Παράλληλα, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για την κοινή αναγνώριση στα Procurement Excellence Awards 2024».