Η «εμπλοκή» στον ΣΥΡΙΖΑ, η διέξοδος μέσω συνεδρίου και η αντεπίθεση της Νέας Αριστεράς

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν βγαίνει κερδισμένος από τις πρωτοβουλίες που παίρνει και περιμένει πλέον το συνέδριο προκειμένου να αλλάξει το κλίμα.