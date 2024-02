Καιρίδης στον ΣΚΑΪ 100.3: Στην τελική ευθεία η συμφωνία με την Ινδία για την εισαγωγή εργατικού δυναμικού

Όπως αποκάλυψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και τον Απρίλιο να έρθει στη Βουλή