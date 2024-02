Μαρινάκης: Χαρακτηριστικό παράδειγμα γνήσιου αναχρονισμού ο Ανδρουλάκης

Άλλη μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να είναι μια αξιόπιστη και σοβαρή αντιπολίτευση για τον τόπο, εναλλακτική του προοδευτικού χώρου αλλά είναι μια από τα ίδια, ένα κράμα παθογενειών όλων όσων ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, είπε ο κ. Μαρινάκης