Μητσοτάκης: Η Ελλάδα της κρίσης δεν υπάρχει πια – Είμαστε η φυσική πύλη των ινδικών επιχειρήσεων στην ΕΕ

Your browser does not support the audio element.

«Η Ελλάδα είναι στον σωστό δημοσιονομικό δρόμο και αυτό αποτυπώνεται στους επιχειρηματικούς δείκτες» τόνισε ο πρωθυπουργός και προέβλεψε ότι το μέλλον της ελληνο-ινδικής συνεργασίας θα είναι λαμπρό