Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη βουλή ο νέος ποινικός κώδικας

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τους ποινικούς κώδικες- Το σχέδιο νόμου ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν.