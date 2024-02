Βασίλης Κόκκαλης στον ΣΚΑΪ: «Πάμε σε νέο κόμμα, η εντολή που έλαβε τον Σεπτέμβρη ο Κασσελάκης ήταν εντολή ανανέωσης και αλλαγής»

«Πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα κερδίσει τις νέες εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης