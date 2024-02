Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων – Προς ψήφιση στις 8 Μαρτίου

Το τελικό κείμενο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια στις 7 Μαρτίου και θα ψηφιστεί την επομένη 08 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται να μιλήσει και ο πρωθυπουργός ,Κυριάκος Μητσοτάκης.