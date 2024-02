Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: «Δεν εκπλήσσει κανέναν η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έστρωσαν θα κοιμηθουν»

Your browser does not support the audio element.

«Είναι λυπηρό για τον τόπο το ότι δεν μπορεί να έχει μία αξιόπιστη αντιπολίτευση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ