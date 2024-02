Μ. Τσαμάζ: Aύξηση εσόδων και νέες επενδύσεις από ΟΤΕ το 2024

«Το 2024 θα είναι μια συναρπαστική χρονιά» ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤE Μ. Τσαμάζ ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα περήφανος για ότι έχει καταφέρει ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια και αισιόδοξος για το μέλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ το τρίπτυχο Cosmote TV, Fiber to the Home και έργα ICT θα επιφέρουν αύξηση εσόδων στον όμιλο ο οποίος θα διατηρήσει την θέση του στην ελληνική αγορά. «Στο 2024 μπήκαμε σε καλή κατάσταση. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις και να βελτιωθούμε περαιτέρω», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι χθες ο ΟΤΕ κατέθεσε την βελτιωμένη προσφορά του για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των οργανώσεων ποδοσφαίρου Champions League, Europa League και Confederations League της περιόδου 2024-2027 για τη χώρα μας στην TEAM, η οποία καλείται να αποφασίσει τον ανάδοχο για λογαριασμό της UEFA.

Απαντώντας σε ερώτηση ο Μ. Τσαμάζ ξεκαθάρισε ότι πλέον ο όμιλος περιμένει την απόφαση της TEAM για τον ανάδοχο του έργου και επιβεβαίωσε ότι ήδη ο ΟΤΕ έχει καταθέσει νέα προσφορά διεκδικώντας ολόκληρο το «πακέτο» με στόχο την περεταίρω ενδυνάμωση του αθλητικού του περιεχομένου και την αύξηση των συνδρομητών του.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο οι διεκδικητές του Champions League οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά στις 5 Δεκεμβρίου ήταν Cosmote TV, Mega και Antenna. Σήμερα τα δικαιώματα διαθέτει ο ΟΤE, μαζί με την Alter Ego (Mega Channel) όπου η τελευταία έχει το δικαίωμα μετάδοσης ενός αγώνα κάθε Τετάρτη που διεξάγεται στο Champions League.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2023, η Cosmote ΤV παρά τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και την εκτεταμένη πειρατεία, κατάφερε να ενισχύσει τη συνδρομητική της βάση, κάτι που εντάσσεται ανάμεσα στον γενικότερο σχεδιασμό ανάπτυξης του ΟΤΕ. `

Μάλιστα ο κ. Τσαμάζ υποστήριξε ότι η αύξηση των συνδρομητών οφείλεται στο περιεχόμενο και στην πλατφόρμα παραγωγής ενώ ανέφερε ότι αναμένεται ο νόμος για την πειρατεία, η οποία ξεπερνά τις 500.000 συνδέσεις, κάτι που θα οδηγήσει σε νέα αύξηση της συνδρομητικής της βάσης.

Επενδύσεις – Fiber to the Home

Όσον αφορά τις επενδύσεις το 2024, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου θα είναι κοντά στα επίπεδα του 2023 και αναμένεται να ανέλθουν μεταξύ 610 εκατ. ευρώ και 620 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών Fiber to the Home (FTTH- oπτική ίνα μέχρι το σπίτι).

Παράλληλα υποστήριξε ότι περιμένει αύξηση εσόδων από το FTTH, καθώς μέσα στο 2024 θα καλύψουν επιπλέον 500 χιλιάδες σπίτια ενώ αναμένονται και τα κρατικά κουπόνια που θα αυξήσουν την ζήτηση.

Αυτή τη στιγμή ο ΟΤΕ κατέχει το 80% FTTH του συνόλου, ενώ σημείωσε ρεκόρ στο 4ο τρίμηνο στους FTTH συνδρομητές και μάλιστα χωρίς επιδοτήσεις.

«Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένουμε κάποιες επιδοτήσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση συνδρομητών οπτικής ίνας στο σπίτι που θα αγγίξουν τα 180 εκατ. ευρώ. Αναμένουμε το Gigabit voucher το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση μεταξύ της κυβέρνησης και των παρόχων και το οποίο θα είναι διαθέσιμο πολύ σύντομα. Μαζί με το smart readiness, θα δώσει ώθηση στις συνδέσεις FTTH» είπε ο κ. Τζαμάζ.

Το ICT

Μεταξύ των ηγετών στο ICT συγκαταλέγεται ο ΟΤE σύμφωνα με τον κ. Τζαμάζ κάτι που οδηγεί στην σκέψη να μην προβούν σε εξαγορά εταιρείας ICT. «Ο ΟΤΕ δεν θα προχωρήσει σε αγορά εταιρείας ICT. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και είμαστε καλά τοποθετημένοι. Είμαστε μεταξύ των ηγετών. “One of the must trusted partners” για ICT έργα» είπε χαρακτηριστικά προαναγγέλλοντας αύξηση εσόδων από έργα ICT.

H Ρουμανία

Εν αναμονή της πώλησης της θυγατρικής στη Ρουμανία βρίσκεται ο ΟΤΕ με τον κ. Τζαμάζ να αναφέρει ότι οι συζητήσεις για την πώληση είναι σε εξέλιξη. «Όταν ολοκληρωθεί η πώληση, θα σταματήσει η «πληγή» και μετά από ένα χρόνο θα έχουμε και ένα tax break 100 εκατ. ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος είχε ανακοινώσει από τον περασμένο Νοέμβριο ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Quantum Projects, που ελέγχεται από τον Adrian Tomșa ιδιοκτήτη του μεγάλου ομίλου μέσων ενημέρωσης Clever Media στη Ρουμανία για την πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile (TKRM).

Το μέρισμα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ Τσαμάζ στο μέρισμα που ήταν αυξημένο κατά 23% στα €0,71 ανά μετοχή τονίζοντας πως είναι αισιόδοξος πως η κατάσταση θα εξελιχθεί καλά και τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ εκτιμά πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές το 2024 θα ανέλθουν σε περίπου 470 εκατ. ευρώ αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος σε σχέση με το 2023, που επηρεάστηκε θετικά από μία πίστωση φόρου.