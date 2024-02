ΣΥΡΙΖΑ: «Κοινό μέτωπο» κατά Κασσελάκη – Θέμα ωρών η ανακοίνωση υποψηφιότητας από τη Γεροβασίλη

Ο Διονύσης Τεμπονέρας ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα, ενώ και ο Σωκράτης Φάμελλος, δεν φέρεται διατεθειμένος να κάνει κάποια κίνηση