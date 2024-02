Καλαματιανός στον ΣΚΑΪ: Η Όλγα Γεροβασίλη είναι μία εξαιρετική υποψηφιότητα

« Το συνέδριο θα αποφασίσει αν θα πάμε σε εκλογές», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ