Κατά της νέας εκλογής προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος: Δεν θα ήθελα να ξαναμπλέξουμε σε αυτή την ιστορία

Your browser does not support the audio element.

«Εμείς θα έπρεπε να σχεδιάσουμε τη μάχη για τα δημόσια πανεπιστήμια και τη μάχη των ευρωεκλογών», τόνισε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ