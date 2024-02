Μαζεύουν υπογραφές στον ΣΥΡΙΖΑ για αναβολή των εκλογών – Δεν μπορώ να γίνω Ιφιγένεια, απαντά ο Κασσελάκης

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μπαίνοντας στην αρένα του Συνεδρίου πέρασε μπροστά από το τραπέζι όπου συλλέγονταν οι υπογραφές για την αναβολή των εκλογών