Νάντια Γιαννακοπούλου – ΠΑΣΟΚ: Θα υπερψηφίσω το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Για εμένα είναι θέμα συνείδησης και δεν υπάρχει περίπτωση να το καταψηφίσω» δήλωσε η βουλετής του κόμματος, κόντρα στη γραμμή Ανδουλάκη