Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ: Τα κριτήρια για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη

Your browser does not support the audio element.

«Το 80% των άρθρων του Νόμου αφορά το δημόσιο πανεπιστήμιο», τόνισε ο υπουργός Παιδείας