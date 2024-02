Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – Αρβανίτης: Δεν είμαστε τσόντα σε σοσιαλδημοκρατική σούπα – Π. Παππάς: Είμαστε σε σταυροδρόμι

Your browser does not support the audio element.

Στέλιος Παππάς: “Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε σε διαδικασίες εκλογής νέου προέδρου. Κακώς τσίμπησε ο πρόεδρος”