Γεροβασίλη: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει πετυχημένη πορεία αν ο Κασσελάκης συνεχίσει να είναι διχαστικός

Your browser does not support the audio element.

«Το καταστατικό πρέπει να το θυμόμαστε, όχι όταν μας βολεύει – Δεν θα είναι πετυχημένη αυτή η πορεία, αν ο πρόεδρος συνεχίσει να έχει πολωτική και διχαστική στάση»