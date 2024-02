Μιχαηλίδου στον ΣΚΑΪ: Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την εργασία των συνταξιούχων

Your browser does not support the audio element.

«Ο κατώτατος μισθός αρχίζει από …8», τόνισε η υπουργός Εργασίας