«Ψηφίστηκε μαζικά αυτό που έπρεπε»: Στήριξη Πολάκη στον Κασσελάκη με ορίζοντα εθνικών εκλογών

Your browser does not support the audio element.

“Το κόμμα δεν πρέπει να μπει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Δεν χρειάζεται νέα εκλογή Προέδρου. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη”