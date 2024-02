Όχι σε νέα εκλογή προέδρου αποφάσισε το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – Γεροβασίλη: O Πρόεδρος να σταματήσει να λειτουργεί διχαστικά

Your browser does not support the audio element.

Δια της ανατάσεως της χειρός πέρασε η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου να μην γίνουν εκλογές νέου προέδρου ώστε να μην υπάρξει βαθύτερη εσωστρέφεια στο κόμμα – Όλο το θυελλώδες παρασκήνιο της σημερινής συνεδριάσης